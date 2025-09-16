Rpg iconici degli anni ’90 che hanno definito un’epoca

Il panorama dei giochi di ruolo (RPG) rappresenta uno dei generi più longevi e in continua evoluzione nel settore videoludico. La sua storia affonda le radici negli anni ’80 e ’90, decenni che hanno contribuito a definire le caratteristiche fondamentali del genere. Questo articolo analizza alcuni tra i titoli più significativi degli anni ’90, evidenziando innovazioni, meccaniche distintive e l’eredità lasciata alla moderna produzione videoludica. secret of mana: un action RPG rivoluzionario negli anni ‘90. innovazione nel gameplay in tempo reale. Pubblicato nel 1993 per Super Nintendo Entertainment System (SNES), Secret of Mana si distingue come uno dei primi esempi di RPG basati su azione in tempo reale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

