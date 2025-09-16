Royal Family crisi tra Carlo e Camilla | Un matrimonio ormai solo di facciata
Royal Family ancora una volta al centro dell’attenzione internazionale. Le tensioni interne a Buckingham Palace non sembrano placarsi: dopo i recenti contrasti con il principe Harry e le preoccupazioni per la salute di Kate Middleton, emergono ora voci insistenti su una possibile crisi tra re Carlo III e la regina Camilla. Nuove indiscrezioni e avvistamenti alimentano i sospetti su una rottura tra i due, gettando ombre sulle fondamenta della monarchia britannica. Lontani anche nella vita privata. Nonostante l’assenza di conferme ufficiali da parte di Buckingham Palace, negli ultimi tempi si sono fatte strada nuove indiscrezioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
