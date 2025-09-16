Rosario Guglielmi nuovo tronista di Uomini e Donne

Dopo la fine della sua relazione a Temptation Island, per Rosario Guglielmi è arrivato il momento di mettersi in gioco a Uomini e Donne. Il 27enne siciliano è infatti uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, al via su Canale 5 il prossimo 22 settembre. Uomini e Donne, chi è Rosario Guglielmi. Impiegato nel settore della ristorazione, con la passione per il mondo dello sport e della moda, Rosario si è messo in gioco nella tredicesima edizione di Temptation Island al fianco di Lucia Ilardo, sua fidanzata da due anni. All’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia, Rosario si è dimostrato più volte titubante circa la possibilità di andare a convivere con Lucia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rosario Guglielmi nuovo tronista di Uomini e Donne

