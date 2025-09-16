Rosario Guglielmi lascia il trono di Uomini e Donne dopo una sola puntata Ecco cosa è successo

E' durato meno di ventiquattro ore il trono di Rosario Guglielmi. Il protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha abbandonato Uomini e donne nel corso della registrazione della prima puntata, ma non per scelta sua. A determinare la fine della sua esperienza nel dating show di Canale 5 è stata l'ex fidanzata Lucia, che è arrivata in studio per fare una segnalazione "scottante", che ha portato alla fine del trono di Rosario in tempi record. A riportare l'indiscrezione è Davide Maggio, che ha anticipato quanto accaduto nella prima registrazione del trono di Rosario. Il trono a Uomini e donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rosario Guglielmi lascia il trono di Uomini e Donne dopo una sola puntata. Ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: rosario - guglielmi

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island sarebbero rimasti insieme, l’indiscrezione post programma

Rosario Guglielmi di Temptation Island avvistato da solo: gli indizi social sulla storia con Lucia Ilardi

Temptation Island, Rosario Guglielmi rompe gli schermi del reality: è un nuovo prototipo di fidanzato

CLAMOROSO: MARIA TOGLIE IL TRONO A ROSARIO GUGLIELMI Durante la registrazione di #Uominiedonne l'ex fidanzata Lucia avrebbe sputtanato in diretta Rosario ammettendo che ci avrebbe fatto sesso solo pochi giorni prima (@_DAGOSPIA_) #Tempt - X Vai su X

Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, potrebbe diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne dopo la rottura con Lucia Ilardo Cosa sappiamo https://fanpa.ge/qaQua - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi lascia: clamoroso addio al trono dopo le dichiarazioni di Lucia; Perché Rosario Guglielmi è stato costretto a lasciare il trono di Uomini e Donne dopo una sola registrazione; Uomini e Donne, Rosario lascia il trono dopo una sola registrazione: «Lucia ha raccontato di una notte di fuoco tra loro».

Uomini e Donne, Rosario lascia il trono dopo una sola registrazione: «Lucia ha raccontato di una notte di fuoco tra loro» - Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island ha avuto un risvolto positivo ieri sera per Rosario Guglielmi che, dopo ... Riporta msn.com

Uomini e Donne, Rosario abbandona il trono: sbugiardato dall’ex dopo “una notte di passione” - Quella notte "di passione" e la vendetta infuocata ... Secondo gossipetv.com