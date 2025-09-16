Rosa Maria e Caterina chi sono la moglie e la figlia di Vincenzo Mollica | Se mi venisse data la possibilità di rivedere per due ore guarderei loro

Sposati dal 1977, Rosa Maria è la moglie del conduttore radiofonico e giornalista Vincenzo Mollica. Dal loro amore è nata Caterina, la loro figlia. La loro storia pare sia nata dopo aver assistito a un concerto di Giorgio Gaber, come lo stesso Mollica ha raccontato qualche tempo fa a Domenica In: ”Quando siamo andati ad incontrarlo glielo dissi e lui disse: Si vede che le mie canzoni sono servite a qualcosa”. Rosa Maria è rimasta sempre vicino al marito, soprattutto dopo la malattia che ha colpito Vincenzo Mollica. In un’intervista a Vanity Fair il giornalista ha raccontato di come non abbia rinunciato, nonostante la cecità, a godersi il cinema; la moglie Rosa Maria, infatti, è la sua guida e lo aiuta a far sì che possa godere delle pellicole con le sue descrizioni delle scene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Rosa Maria e Caterina, chi sono la moglie e la figlia di Vincenzo Mollica: “Se mi venisse data la possibilità di rivedere per due ore, guarderei loro”

In questa notizia si parla di: rosa - maria

Il diamante rosa di Maria Antonietta venduto all’asta per 14 milioni di dollari

Maria Chiara Giannetta: «In Blanca 3 sono contesa da due uomini. In Rosa elettrica ho scavato in una parte di me che non incontravo da anni»

Rosa Elettrica, cosa sappiamo della serie Sky con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli

Dott.ssa Rosamaria Montesanti - facebook.com Vai su Facebook

Fiocco rosa a L'Adige: è arrivata Maria Caterina, primogenita di Elisabetta Gallina e Federico Vantini; Toscana, la cantina degli Dei è connubio tra vino e arte; Albo d’oro degli abbonati e degli spettatori sostenitori.

Rosa Maria e Caterina, moglie e figlia Vincenzo Mollica/ Il giornalista: “sono la benedizione della mia vita” - Nella vita di Vincenzo Mollica la moglie Rosa Maria e la figlia Caterina sono sempre state il suo porto sicuro, la sua ancora di salvezza a cui approdare. Scrive ilsussidiario.net

Rosa Maria e Caterina, moglie e figlia Vincenzo Mollica/ Il colpo di fulmine dopo un concerto e poi… - Il matrimonio si è celebrato nel 1977, a coronamento di una storia sbocciata dopo un concerto di ... Come scrive ilsussidiario.net