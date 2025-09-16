Rome Future Week con un hackathon i giovani riscrivono la prevenzione
Roma, 16 set. (askanews) - "Ascolta, condividi, cura: la prevenzione inizia da piccoli gesti." È uno dei messaggi del Manifesto della Prevenzione Partecipata, il documento collettivo realizzato dai giovani protagonisti di Next Gen Prevention, l'hackathon ideato da Rome Future Week con il sostegno della Fondazione MSD, per ridisegnare la prevenzione attraverso la voce e le idee dei giovani. "Coinvolgere i giovani è importantissimo e come Fondazione MSD crediamo moltissimo nel potenziale trasformativo dei giovani, soprattutto su temi come la prevenzione. - ha affermato Claudia Rutigliano della Fondazione MSD - La prevenzione è preparare il futuro della Salute, quindi i ragazzi devono essere necessariamente coinvolti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Oggi inizia la Rome Future Week 2025. ? Per la terza edizione del festival diffuso, che durerà fino al 21 settembre, saranno i giovani ad essere al centro dell'evento: oltre 2000 gli under 25 coinvolti.
