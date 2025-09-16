Roma, 16 set. (askanews) - "Ascolta, condividi, cura: la prevenzione inizia da piccoli gesti." È uno dei messaggi del Manifesto della Prevenzione Partecipata, il documento collettivo realizzato dai giovani protagonisti di Next Gen Prevention, l'hackathon ideato da Rome Future Week con il sostegno della Fondazione MSD, per ridisegnare la prevenzione attraverso la voce e le idee dei giovani. "Coinvolgere i giovani è importantissimo e come Fondazione MSD crediamo moltissimo nel potenziale trasformativo dei giovani, soprattutto su temi come la prevenzione. - ha affermato Claudia Rutigliano della Fondazione MSD - La prevenzione è preparare il futuro della Salute, quindi i ragazzi devono essere necessariamente coinvolti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rome Future Week, con un hackathon i giovani riscrivono la prevenzione