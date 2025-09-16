Romano Sigenp | Solo 1 farmaco per bambini su 3 testato con studi ad hoc
(Adnkronos) – "Promuovere la ricerca indipendente in pediatria e più specificamente nella gastroenterologia e nutrizione pediatrica". Così Claudio Romano, presidente Sigenp – Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, ha spiegato oggi a Milano, alla presentazione della Fondazione Sigenp di cui è presidente, la mission della "prima e, per ora, unica" iniziativa in Italia . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
