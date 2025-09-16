Roma truffa telefonica a un’anziana | oro e gioielli per 50mila euro arrestato un 32enne
Una trappola architettata con una serie di telefonate e la paura sfruttata per estorcere denaro e preziosi. Vittima una donna di 83 anni di Roma, raggirata fino a consegnare contanti, oro e gioielli per un valore complessivo di 50mila euro. Dopo mesi di indagini, i carabinieri hanno individuato e arrestato a Napoli, nel quartiere Pianura, un 32enne accusato di estorsione. La vicenda risale a maggio dello scorso anno. La donna era stata contattata prima sul telefono fisso e poi sul cellulare da una “telefonista” che, fingendosi la figlia, le aveva chiesto di acquistare schede elettroniche necessarie per partecipare a un concorso pubblico, per un valore di 4. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
