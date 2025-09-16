Roma si mobilita per Gaza migliaia di persone contro l'attacco via terra di Israele | Stato assassino

Corteo per la Palestina a Roma, la manifestazione parte dalla Sapienza. "Nessuna celebrazione durante il genocidio", è il grido degli studenti dell'università, dove stasera si celebrano i 90 anni della città universitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - mobilita

‘Eco, festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti’: presentata a Roma la terza

Frontini, Romoli e Panunzi pendolari sulla Orte-Roma: "Creata mobilita d'élite, serve rispetto per lavoratori"

Roma Nord paralizzata dallo stadio Olimpico: il Municipio XV propone un piano per la mobilità sostenibile

#Tgm 16 settembre ore 13 #romamobilita #tram #VialeTogliatti #Prenestina #bus - X Vai su X

Roma Mobilità. . #Tgm 15 settembre ore 9 #romamobilita #tram #Prenestina #bus - facebook.com Vai su Facebook

L’equipaggio di terra si mobilita. Migliaia in corteo per tutta Italia; Global Sumud Flotilla, in migliaia al corteo. Tensioni con la polizia; Manifestazione per Gaza a Roma il 7 giugno, il percorso del corteo: strade chiuse e bus deviati.

L’equipaggio di terra si mobilita. Migliaia in corteo per tutta Italia - Palestina (Italia) Ogni timore sulla riuscita della manifestazione è stata spazzato via in pochi minuti. Scrive ilmanifesto.it

Gaza, decine di migliaia di italiani a sostegno della missione di pace della Flotilla - Sono invece una ventina i palestinesi uccisi dall’esercito israeliano che occupa la Striscia di Gaza e, casa dopo casa, la sta demolendo. Da cittanuova.it