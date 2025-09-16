Non c’era da esaltarsi troppo per sole due vittorie e non bisogna fare drammi ora dopo la brutta sconfitta contro il Torino, ma saranno senz’altro giorni di riflessione a Trigoria per Gasperini. Sul piatto per la Roma non solo gli accorgimenti da apportare visti gli errori commessi domenica, ma anche la scelta di chi dovrà sostituire Dybala nel derby, vittima di una lesione alla coscia sinistra che lo terrà fuori un paio di settimane ( torna in discussione il rinnovo ). Ciò che preoccupa è il fatto che le alternative lasciano dubbi dopo le prime giornate, posto che nessuno ha dato indicazioni particolarmente confortanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma senza Dybala, le alternative lasciano dubbi: il derby chiama Pellegrini