Roma scoperto box trasformato in arsenale e deposito di droga | cosa hanno trovato gli agenti a Castel di Leva

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Roma per detenzione di droga e armi: scoperto deposito in un box condominiale a Castel di Leva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Scoperto arsenale di droga e armi in un box condominiale: 57enne in manette; Castel di Leva, box trasformato in deposito di armi e hashish conservata in frigorifero; Roma, scoperto box auto adibito ad officina clandestina, denunciate due persone.

roma scoperto box trasformatoRoma: droga “al fresco” e piccolo arsenale di armi nel garage, arrestato 57enne - Aveva allestito un deposito di droga ed armi in un box condominiale nella sua disponibilità, a Castel di Leva, Roma. ilmetropolitano.it scrive

