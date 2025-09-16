Roma partito il corteo per Gaza | Blocchiamo tutto Palestina libera
(Adnkronos) – Bandiere palestinesi e in sottofondo la canzone 'Bella Ciao'. Parte così il corteo a sostegno di Gaza da Piazzale Aldo Moro a Roma che terminerà a Largo Corrado Ricci. I manifestanti sono usciti dall’università Sapienza al grido 'Blocchiamo tutto, Palestina libera', in testa uno striscione con scritto 'Fermiamo lo stato di Israele'. È . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Roma, partito il corteo per Gaza: "Blocchiamo tutto, Palestina libera" - La mobilitazione è stata organizzata da Global Movement to Gaza, dalle associazioni studentesche e da alcuni gruppi sindacali ... Scrive adnkronos.com
M.O., manifestazione in serata a Roma: fermare l’invasione di Gaza - Questo lo slogan che annuncia per la serata di oggi, a Roma, una nuova manifestazione riguardo la situazione in Palestina. Segnala askanews.it