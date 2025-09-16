Roma nuovo incontro tra Totti e Spalletti | insieme per uno spot all’Eur

Un incontro che sa di riconciliazione. Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono ritrovati oggi all’Eur, a Roma, per girare insieme uno spot pubblicitario, come riporta Il Messaggero. Nessun dettaglio ancora sul contenuto, ma l’evento ha subito acceso la fantasia e l’interesse dei tifosi giallorossi, che da anni attendevano segnali di distensione tra i due. Frattura risanata. Non è la prima volta che accade: già nel novembre 2023, in occasione di un evento benefico all’Ospedale Bambino Gesù, Totti e Spalletti avevano rotto il ghiaccio, mostrando i primi segnali di una pace possibile. Un passo simbolico, dopo anni di silenzi e tensioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nuovo incontro tra Totti e Spalletti: insieme per uno spot all’Eur

