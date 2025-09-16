Roma Lupa Capitolina a Robert De Niro

Roma, 16 settembre 2025 – Roma Capitale renderà omaggio a  Robert De Niro. Ad annunciarlo l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda  Alessandro Onorato. In occasione della sua permanenza a Roma e “ all’inaugurazione del Nobu Hotel, – afferma l’esponente della Giunta – il Sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di premiarlo in Campidoglio con la  Lupa Capitolina “. L’anticipazione dell’assessore è arrivata insieme a parole di apprezzamento per l’ evento “Fuori Sala”  che, commenta,  “ arricchirà la nostra città e consentirà a tutti di vivere gratuitamente arte, cinema e cultura. Inoltre sono stati messi in rete gli hotel e le principali associazioni di commercianti e imprenditori di Roma per generare momenti di incontro, aggregazione e nuovi appuntamenti d’interesse per i turisti grazie alla presenza di personaggi internazionali come Robert De Niro”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

