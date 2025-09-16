Roma l’attacco non segna ma il vivaio sorride | Arena e Paratici in evidenza

Se la Roma di Gasperini fatica a trovare la via del gol, con Ferguson e Dovbyk ancora a secco in questo avvio di stagione, il settore giovanile continua a regalare segnali incoraggianti. Dal vivaio emergono infatti due volti nuovi che hanno già attirato l’attenzione dell’allenatore: Arena e Paratici, protagonisti rispettivamente con la Primavera e l’Under 18. Weekend da sogno per i giovani giallorossi. Entrambi hanno avuto modo di assaggiare la prima squadra nelle amichevoli estive, lasciando subito il segno. Oggi, con le rispettive categorie, stanno confermando quel potenziale che a Trigoria osservano con crescente interesse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

