Roma in piazza per Gaza | il corteo per la Palestina parte dalla Sapienza
Corteo per la Palestina a Roma, la manifestazione parte dalla Sapienza. "Nessuna celebrazione durante il genocidio", è il grido degli studenti dell'università, dove stasera si celebrano i 90 anni della città universitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma in piazza per Gaza: il corteo per la Palestina parte dalla Sapienza - "Nessuna celebrazione durante il genocidio", è il grido degli studenti dell'università, dove stasera si celebrano i 90 anni
