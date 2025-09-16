Roma-Fiumicino chiusura notturna del ramo di immissione sulla A12

Fiumicino, 16 settembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la T93 Roma- Fiumicino e proviene da Fiumicino, il ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso CivitavecchiaSS1 Aurelia. Percorso alternativo. In alternativa si consiglia d i proseguire sulla Roma- Fiumicino, verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma- Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia. (Fonte: Italpress). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it