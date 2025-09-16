Roma Femminile derby con la Lazio in semifinale di Serie A Women’s Cup
La Roma Femminile continua il suo percorso impeccabile e conquista il pass per la final four della Serie A Women’s Cup. Le giallorosse di Luca Rossettini hanno chiuso il girone al primo posto e a punteggio pieno, superando Sassuolo, Milan e Ternana, confermandosi tra le squadre più in forma del torneo. Insieme alla Roma accedono alle semifinali anche Lazio, Inter e Juventus, con le bianconere qualificate come miglior seconda. La formula della fase finale prevede due semifinali e una finale, tutte in gara secca. Derby in semifinale. Il sorteggio ha subito regalato un incrocio dal sapore speciale: sarà infatti derby capitolino a decidere chi volerà in finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
La nostra avversaria nella semifinale di Serie A Women’s Cup sarà la Lazio ? La gara si giocherà martedì 23 settembre alle 20:30 allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia #ASRomaFemminile - X Vai su X
