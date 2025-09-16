Roma Femminile derby con la Lazio in semifinale di Serie A Women’s Cup

Sololaroma.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma Femminile continua il suo percorso impeccabile e conquista il pass per la final four della Serie A Women’s Cup. Le giallorosse di Luca Rossettini hanno chiuso il girone al primo posto e a punteggio pieno, superando Sassuolo, Milan e Ternana, confermandosi tra le squadre più in forma del torneo. Insieme alla Roma accedono alle semifinali anche Lazio, Inter e Juventus, con le bianconere qualificate come miglior seconda. La formula della fase finale prevede due semifinali e una finale, tutte in gara secca. Derby in semifinale. Il sorteggio ha subito regalato un incrocio dal sapore speciale: sarà infatti derby capitolino a decidere chi volerà in finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile derby con la lazio in semifinale di serie a women8217s cup

© Sololaroma.it - Roma Femminile, derby con la Lazio in semifinale di Serie A Women’s Cup

In questa notizia si parla di: roma - femminile

Roma Femminile, obiettivo Rieke per il centrocampo: contatti continui

Post Spugna, la Roma Femminile insiste: Rossettini in pole

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Giulia Robino: la centrocampista classe 2008 rinforza la Primavera

LAZIO WOMEN - 2 derby su 2 alle biancocelesti: l'U17 vince la medaglia d'oro, è bronzo per la 15; Serie A Femminile: in vendita dall'8 novembre i biglietti per Roma-Lazio; La Roma Femminile si prende il derby! Di Guglielmo e Giacinti piegano la Lazio.

roma femminile derby lazioWOMEN | Lazio, l’avversaria nelle final four di Serie A Women’s Cup - Con un sorteggio andato in scena dallo Yacht Club Marina di Stabia è stato stabilito il percorso delle squadre qualificate alle final four ... Come scrive msn.com

roma femminile derby lazioLazio - Roma, dove vedere il derby della Capitale in tv e in streaming - Entrambe arrivano da una sconfitta di misura: all'Olimpico sarà un test importante per ... Si legge su lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Femminile Derby Lazio