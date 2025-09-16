Roma Dybala suona la carica verso la Derby | la richiesta della Joya

Il destino, finora, ha sempre messo un freno alla storia tra Paulo Dybala e il derby di Roma. Tra partite saltate e occasioni mancate, la “Joya” non è mai riuscita a lasciare il segno nella sfida che più di tutte accende il cuore dei tifosi giallorossi. Anche domenica, alle 12:30, sarà costretto a guardare i compagni da fuori: la lesione di basso grado rimediata contro il Torino lo terrà lontano dal campo, per la terza volta in un derby. La richiesta di Dybala. Eppure, l’argentino non vuole sentirsi escluso. Come riporta il Corriere dello Sport, Dybala ha chiesto allo staff medico di poter essere presente in ogni allenamento, di seguire da bordocampo i compagni, di incoraggiarli e magari dare anche qualche consiglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

