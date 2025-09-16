Roma Dybala suona la carica verso la Derby | la richiesta della Joya
Il destino, finora, ha sempre messo un freno alla storia tra Paulo Dybala e il derby di Roma. Tra partite saltate e occasioni mancate, la “Joya” non è mai riuscita a lasciare il segno nella sfida che più di tutte accende il cuore dei tifosi giallorossi. Anche domenica, alle 12:30, sarà costretto a guardare i compagni da fuori: la lesione di basso grado rimediata contro il Torino lo terrà lontano dal campo, per la terza volta in un derby. La richiesta di Dybala. Eppure, l’argentino non vuole sentirsi escluso. Come riporta il Corriere dello Sport, Dybala ha chiesto allo staff medico di poter essere presente in ogni allenamento, di seguire da bordocampo i compagni, di incoraggiarli e magari dare anche qualche consiglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - dybala
Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa
Morte Jota, la Roma si unisce al cordoglio: vicinanza da Dybala e non solo
Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy già a Trigoria: la Roma accelera
Roma, Dybala fuori due settimane: ora Gasp ripensa l’attacco https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/16/news/roma_dybala_fuori_due_settimane_gasp_ripensa_attacco-424849229/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
RN TRENDS | #Dybala, non una prova da 'nueve' contro il Torino: salta anche il derby https://www.romanews.eu/dybala-roma-infortuni-rn-trends-dybala-non-una-prova-da-nueve-contro-il-torino-salta-anche-il-derby/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Gasperini suona la carica: Dybala sta bene, mi aspetto di più sul mercato; Dybala trascina la Roma agli ottavi, battuto 3-2 il Porto; Roma, ok Dybala e Rensch per il Porto. Ranieri: “Hummels è recuperato, lo vedo bene”.
Prime pagine 23 luglio: Bonucci suona la carica per la Juve. Roma, Dybala e Spinazzola… GALLERY - Bonucci parla del prossimo campionato dei bianconeri con l'obiettivo di tornare a primeggiare in Italia ... Scrive calciomercato.com
Carica Dybala: "Coraggio, esperienza e gratitudine". Ecco il messaggio per il nuovo sponsor - La risposta è semplice, porta ulteriore grande visibilità anche al club giallorosso grazie ai suoi tanti importanti ... Segnala corrieredellosport.it