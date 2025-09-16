Roma Dovbyk è un caso | i rimproveri di Gasperini e motivi della crisi

La crisi di Artem Dovbyk era già sotto gli occhi di tutti, ma i novanta minuti passati in panchina contro il Torino hanno trasformato il suo momento no in un vero e proprio caso. La scelta di Gasperini è stata inequivocabile: neppure nel finale concitato, quando la Roma cercava disperatamente il pareggio, il tecnico ha pensato di affidarsi al centravanti ucraino. Una decisione che pesa come un giudizio. Al suo posto sono entrati Pisilli e Baldanzi, al debutto stagionale, El Shaarawy, reduce da prestazioni non brillanti, e ovviamente Ferguson, ormai stabilmente davanti a lui nelle gerarchie. Persino Celik, che di mestiere non fa certo l’attaccante, è stato preferito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dovbyk è un caso: i rimproveri di Gasperini e motivi della crisi

