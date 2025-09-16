Roma alberi più sicuri con il gemello digitale | il Campidoglio avvia il monitoraggio tecnologico

La gestione del verde urbano a Roma entra in una nuova fase grazie alla tecnologia. L’amministrazione capitolina ha avviato un innovativo progetto di monitoraggio degli alberi stradali, basato sulla creazione di un “digital twin”, ovvero la copia digitale di ciascun esemplare. Grazie a una telecamera installata sul tetto di un’auto vengono filmate le alberate delle strade più trafficate. I dati raccolti vengono poi elaborati per generare il modello virtuale dell’albero, sottoposto a prove di trazione e simulazioni di sollecitazioni ambientali, come forti raffiche di vento. In questo modo è possibile testarne la resistenza e individuare eventuali anomalie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, alberi più sicuri con il “gemello digitale”: il Campidoglio avvia il monitoraggio tecnologico

In questa notizia si parla di: roma - alberi

Boeri: “Roma andrebbe ricucita con alberi, acqua e treni”

Emergenza caldo, così le città si ritrovano piazze nuove di zecca, ma senza alberi né riparo. I casi più eclatanti a Roma e Milano: “Soluzioni non lungimiranti”

Lavori di viale Roma nel mirino di Europa Verde: "Sospenderli immediatamente, rispettare gli alberi"

Avviato monitoraggio 83.500 alberi tramite gemello digitale Sono 83.500 gli #alberi della città di Roma che verranno monitorati attraverso il "Digital Twins", modello capace di generare una copia virtuale delle piante e fornirne dati botanici, biometrici e st - X Vai su X

Animali, cavallo incastrato tra due alberi in bosco vicino Roma: salvato da vigili fuoco. https://www.ilfattonisseno.it/2025/09/animali-cavallo-incastrato-tra-due-alberi-in-bosco-vicino-roma-salvato-da-vigili-fuoco/ - facebook.com Vai su Facebook

Aumentano gli abbattimenti di alberi a Roma: la promessa di ripiantarli non basta - Si procede ad abbattimenti di massa senza un vero e accurato censimento e senza neppure informare e interpellare i residenti, che giustamente protestano ... Secondo ilfattoquotidiano.it

"Il Comune di Roma pianta alberi e li lascia morire": arriva un esposto alla Corte dei conti. La replica del Comune di Roma - Il coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e i diritti dei consumatori punta il dito contro il Comune di Roma che negli ultimi mesi “su impulso diretto del sindaco, ha provveduto ... Come scrive romatoday.it