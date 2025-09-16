Roma Acea e Renault potenziano car sharing elettrico per gli studenti della Luiss

Lapresse.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acea e Renault uniscono le forze per mettere una nuova flotta di auto elettriche a disposizione degli studenti della Luiss di Roma. A dieci anni dall’avvio del servizio di mobilità elettrica “Luiss Green Mobility” Acea e Renault Italia potenziano il servizio dedicato agli studenti, ai docenti e allo staff dell’ateneo privato romano. Dodici Renault 5, city car completamente elettriche, destinate al car sharing. La presentazione negli spazi esterni del Campus Luiss. “Festeggiamo una nuova fase che dà continuità all’impegno di Luiss nei confronti della sostenibilità” dichiara il Direttore Generale dell’università Rita Carisano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma acea e renault potenziano car sharing elettrico per gli studenti della luiss

© Lapresse.it - Roma, Acea e Renault potenziano car sharing elettrico per gli studenti della Luiss

In questa notizia si parla di: roma - acea

Realizzata da Areti, società del Gruppo ACEA in collaborazione con il dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Roma Tre.

Cultura, inaugurata a Roma mostra ‘Acea Heritage’

Da archivio aziendale a spazio culturale: a Roma nasce Acea Heritage

Roma, Acea e Renault potenziano car sharing elettrico per gli studenti della Luiss; Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault.

roma acea renault potenzianoRoma, Acea e Renault potenziano car sharing elettrico per gli studenti della Luiss - (LaPresse) Acea e Renault uniscono le forze per mettere una nuova flotta di auto elettriche a disposizione degli studenti della Luiss di Roma. Da stream24.ilsole24ore.com

roma acea renault potenzianoLuiss Green Mobility si rinnova con Acea e Renault Italia - Tech Electric attraverso 12 esemplari a disposizione di studenti, docenti e staff dell'università, si ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Acea Renault Potenziano