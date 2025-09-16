Acea e Renault uniscono le forze per mettere una nuova flotta di auto elettriche a disposizione degli studenti della Luiss di Roma. A dieci anni dall’avvio del servizio di mobilità elettrica “Luiss Green Mobility” Acea e Renault Italia potenziano il servizio dedicato agli studenti, ai docenti e allo staff dell’ateneo privato romano. Dodici Renault 5, city car completamente elettriche, destinate al car sharing. La presentazione negli spazi esterni del Campus Luiss. “Festeggiamo una nuova fase che dà continuità all’impegno di Luiss nei confronti della sostenibilità” dichiara il Direttore Generale dell’università Rita Carisano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Acea e Renault potenziano car sharing elettrico per gli studenti della Luiss