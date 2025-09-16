Roma Acea e Renault potenziano car sharing elettrico per gli studenti della Luiss
Acea e Renault uniscono le forze per mettere una nuova flotta di auto elettriche a disposizione degli studenti della Luiss di Roma. A dieci anni dall’avvio del servizio di mobilità elettrica “Luiss Green Mobility” Acea e Renault Italia potenziano il servizio dedicato agli studenti, ai docenti e allo staff dell’ateneo privato romano. Dodici Renault 5, city car completamente elettriche, destinate al car sharing. La presentazione negli spazi esterni del Campus Luiss. “Festeggiamo una nuova fase che dà continuità all’impegno di Luiss nei confronti della sostenibilità” dichiara il Direttore Generale dell’università Rita Carisano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Realizzata da Areti, società del Gruppo ACEA in collaborazione con il dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Roma Tre.
Cultura, inaugurata a Roma mostra ‘Acea Heritage’
Da archivio aziendale a spazio culturale: a Roma nasce Acea Heritage
Realizzata ed attivata pochi giorni fa una nuova #casettadellacqua Acea a porta Metronia. La quarta nel Municipio Roma VII. Un progetto che tiene insieme servizi, beni comuni, sostenibilità. ? Un progetto diffuso in tanti comuni che l'amministrazione Capit - facebook.com Vai su Facebook
A settembre tornano i Career Days Acea! Un’occasione per incontrare il nostro team HR, raccontarti chi siamo e rispondere alle tue domande. ? Ecco gli appuntamenti del mese: 18 settembre – CNR, Roma Math Career Day 2025 | IAC, Roma 24 settembre – - X Vai su X
