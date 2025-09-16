Roma a Trigoria il derby nel mirino | presenti Massara e Ranieri alla seduta

Vittorie e sconfitte si analizzano, per coglierne aspetti positivi e opportunità di miglioramento, e dimenticano alla stessa maniera, perché la partita più importante è sempre la successiva. Con questo spirito la Roma si è ritrovata oggi a Trigoria per il primo allenamento della settimana, sicuramente particolare visto il derby che la chiuderà domenica prossima alle 12:30, in un’ Olimpico destinato al sold-out. Un’opportunità per entrambe per rialzare la testa dopo le sconfitte dell’ultima giornata ma anche una patata bollente non facile da gestire, perché chi perde rischia uno stato depressivo difficile poi sa superare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma a Trigoria, il derby nel mirino: presenti Massara e Ranieri alla seduta

In questa notizia si parla di: roma - trigoria

