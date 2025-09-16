Rocio Munoz Morales pronta al debutto televisivo la gonna in pelle con corsetto è già vendetta

Rocio Munoz Morales ha vissuto un’estate molto turbolenta, visto che una puntata del podcast di Fabrizio Corona, Falsissimo, ha svelato un presunto tradimento subito dal compagno Raoul Bova, padre delle sue due figlie Luna e Alma. I due attori sono stati coinvolti, quindi, in un chiacchiericcio che ha occupato le pagine di tutti i giornali nazionali per diversi giorni. Da allora Rocio Munoz Morales ha deciso di chiudersi nel silenzio e, solo in rare occasioni, si è mostrata in pubblico e ha commentato con molta discrezione la vicenda. Adesso l’attrice è pronta a cominciare una nuova avventura televisiva e, per la conferenza stampa di presentazione dello show, ha scelto un look di grande carattere. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rocio Munoz Morales pronta al debutto televisivo, la gonna in pelle con corsetto è già vendetta

