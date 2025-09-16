Roccamena ecco la manifestazione Beyoncè è passata di qua L’accoglienza porta la sorpresa del futuro

Si terrà a Roccamena sabato 20 settembre dalle ore 18.00 in p.zza Papa Giovanni XXIII la manifestazione “Beyoncè è passata di qua. L’accoglienza porta la sorpresa del futuro” per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato 2025. L’evento è promosso dal Comune di Roccamena, dal Consorzio Hera scs. 🔗 Leggi su Palermotoday.it