Roccamena ecco la manifestazione Beyoncè è passata di qua L’accoglienza porta la sorpresa del futuro

Palermotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà a Roccamena sabato 20 settembre dalle ore 18.00 in p.zza Papa Giovanni XXIII la manifestazioneBeyoncè è passata di qua. L’accoglienza porta la sorpresa del futuro” per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato 2025. L’evento è promosso dal Comune di Roccamena, dal Consorzio Hera scs. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roccamena - manifestazione

Cerca Video su questo argomento: Roccamena Manifestazione Beyonc232 232