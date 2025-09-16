Robinson confessò l' omicidio di Kirk al fidanzato Il procuratore | Chiederò la pena di morte

Tyler Robinson, accusato dell'omicidio di Charlie Kirk, ha ricevuto accuse formali secondo il procuratore dello Utah, Jeff Gray. Robinson, 22 anni, si sarebbe auto implicato in un messaggio al suo partner e coinquilino, dichiarando di aver ucciso Kirk a causa del " suo odio ". Oltre all' omicidio aggravato, Robinson è stato accusato di utilizzo illecito di armi e di ostacolo alla giustizia, con potenziali pene detentive che variano da 15 anni a vita. A ciò si aggiungerebbe la corruzione di testimoni per aver chiesto al suo partner di cancellare i messaggi e di non parlare. È stata fissata un’udienza virtuale per oggi, mentre il presunto killer è in custodia in una cella speciale per suicidi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

