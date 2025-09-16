Roberto Pazzini entra in Hyundai Italia per dare slancio al settore Noleggio
Hyundai Italia annuncia l’ingresso di Roberto Pazzini come nuovo Head of Fleet & Remarketing, rafforzando così la propria struttura organizzativa e confermando la volontà di accelerare la crescita nei canali B2B, flotte e noleggio. Pazzini, 48 anni, porta con sé un’esperienza ventennale nel settore automotive maturata in brand di primo piano come BYD, KIA, Jeep, Chrysler e Mercedes-Benz. Laureato in Economia, ha sviluppato competenze consolidate in Corporate Sales, Residual Value Management, RAC e strategie distributive. Negli ultimi due anni ha guidato in BYD Italia il reparto Corporate Sales & Used Cars, mentre in precedenza ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in KIA, con particolare focus su flotte e usato, oltre a esperienze significative in Jeep, Chrysler e Mercedes. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
roberto - pazzini
