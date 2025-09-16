Robert Redford vita privata | mogli e figli dell’attore

Sullo schermo, ha recitato accanto a stelle come Barbra Streisand ( Come eravamo ), Demi Moore ( Proposta indecente ), Meryl Streep ( La mia Africa ) e Jane Fonda ( A piedi nudi nel parco ). Protagonista di indimenticabili storie d’amore, ha fatto sognare milioni di spettatori e appassionate del cinema, che almeno per un momento hanno immaginato che la magia di quei rapporti fosse anche reale. Nel suo privato, tuttavia, Robert Redford – scomparso martedì 16 settembre all’età di 89 anni – ha cercato di separare quanto più possibile i riflettori del tappeto rosso dalla sua sfera sentimentale. Fedele a un’immagine di sobrietà, ha sempre difeso la sua privacy. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Robert Redford, vita privata: mogli e figli dell’attore

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

I film di Robert Redford, il fidanzato d’America che si fece sguardo civile - X Vai su X

È morto Robert Redford. Uno dei più grandi di sempre. Un Gigante, non solo del cinema, e non è un modo di dire. Redford era, rappresentava e rappresenta soprattutto oggi l’America migliore, quella che non esiste quasi più, l’America colta, resistente, impeg - facebook.com Vai su Facebook

Robert Redford, che con la moglie Sibylle Szaggars aveva scelto di vivere lontano da Hollywood; Robert Redford, chi è la moglie Sibylle Szaggars: con lui fino alla morte improvvisa; Morto Robert Redford: età, cause decesso, moglie e figli, dove viveva, patrimonio.

Vita privata di Robert Redford: quante mogli e figli ha avuto? - Robert Redford, una delle più grandi icone della storia del cinema, ha avuto una vita privata segnata da grandi passioni, profondi dolori e amori duraturi. Segnala tag24.it

Robert Redford, vita privata: mogli e figli dell’attore - Sullo schermo, ha recitato accanto a stelle come Barbra Streisand (Come eravamo), Demi Moore (Proposta indecente), Meryl Streep (La mia Africa) e Jane Fonda (A piedi nudi nel parco). Secondo msn.com