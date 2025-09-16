Robert Redford | omaggio all’ultima scena di una leggenda del cinema

La scomparsa di una delle figure più rappresentative del cinema mondiale segna un momento di grande tristezza e riflessione nel settore cinematografico. La morte di Robert Redford, avvenuta il 16 settembre 2025 nella sua residenza di Provo, nello Utah, ha lasciato un vuoto incolmabile tra appassionati, colleghi e critici. Con questa perdita si conclude un’epoca fatta di talento, impegno e passione per l’arte cinematografica. In questo approfondimento si analizzano gli aspetti principali della carriera e dell’eredità di questa figura poliedrica, oltre a ricordare i momenti più significativi della sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

