robert redford nei suoi migliori film da attore e da regista

Robert Redford si è eclissato a 89 anni. Inutile dire che lascerà una voragine, non un vuoto nel mondo del cinema che ha contribuito a costruire, mattone dopo mattone. Redford è stato tante cose: icona del cinema, sex symbol, attore impegnato, regista sopraffino e direttore di un festival (il Sundance) che scova talenti, dietro e davanti la macchina da presa. Lì si rifugiava per guardare al futuro del cinema. La sua forza stava proprio nel riuscire a rinnovarsi costantemente, passando dal ruolo di star hollywoodiana a quello di regista e mentore. Questi sono alcuni dei suoi migliori film. Dicono tanto, ma non tutto, di un attore ora diventato leggenda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

