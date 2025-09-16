Robert Redford morto aveva 89 anni Leggenda di Hollywood vinse due Oscar Nel 2018 l' addio alle scene

Si è spento nel sonno a 89 anni, nella sua casa nello Utah, Robert Redford, leggenda di Hollywood. Affascinante divo del grande schermo, diventato poi regista premio Oscar,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Robert Redford morto, aveva 89 anni. Leggenda di Hollywood, vinse due Oscar. Nel 2018 l'addio alle scene

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

I film di Robert Redford, il fidanzato d’America che si fece sguardo civile - X Vai su X

È morto Robert Redford. Uno dei più grandi di sempre. Un Gigante, non solo del cinema, e non è un modo di dire. Redford era, rappresentava e rappresenta soprattutto oggi l’America migliore, quella che non esiste quasi più, l’America colta, resistente, impeg - facebook.com Vai su Facebook

È morto Robert Redford; Che malattia aveva Robert Redford? L’attore e regista è morto a 89 anni; È morto Robert Redford, il grande attore e regista aveva 89 anni.

È morto nel sonno Robert Redford: la magnetica, affascinante e politica star di Hollywood aveva 89 anni - L'icona di Hollywood lascia un'eredità cinematografica indimenticabile ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Robert Redford, morto l'attore e regista statunitense: aveva 89 anni - L'attore, regista e attivista aveva 89 anni ed è deceduto nella sua casa sulle montagne di Provo nello Utah. Secondo tg.la7.it