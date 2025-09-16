Robert Redford morto a 89 anni le reazioni delle star di Hollywood e quell’amicizia con Gianni Minà

Tanti personaggi dello spettacolo, della politica e dello sport hanno reso omaggio a Robert Redford, attore e regista morto all’età di 89 anni, martedì 16 settembre, nella sua casa in montagna, fuori Provo, nello Utah. Padrino del cinema indipendente e fondatore di Sundance, l’artista californiano ha ricevuto anche due Premi Oscar. Ron Howard: “Figura culturale di enorme influenza”. Il regista Ron Howard ha reso omaggio a Robert Redford che definisce “una figura culturale di enorme influenza”. In un post su X elogia le sue “scelte creative” come attore, produttore e regista, nonché il suo lavoro nel lancio del Sundance Film Festival. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Robert Redford morto a 89 anni, le reazioni delle star di Hollywood (e quell’amicizia con Gianni Minà)

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Una breve lista fissa i momenti indimenticabili della storia artistica di Robert Redford, che va di pari passo con l'evoluzione del suo paese, l'America. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/16/robert-redford-i-10-film-del-mito-_98126824-ee97-459f-8 - X Vai su X

# **RIP to one of the all-time greatest movie stars, Robert Redford. ** - facebook.com Vai su Facebook

Robert Redford è morto, l'attore e regista statunitense aveva 89 anni; Morto Robert Redford, star di Hollywood con l’anima indipendente; Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. Vinse due Oscar, nel 2018 l'addio alle scene.

È morto nel sonno Robert Redford: la magnetica, affascinante e politica star di Hollywood aveva 89 anni - L'icona di Hollywood lascia un'eredità cinematografica indimenticabile ... Scrive ilfattoquotidiano.it

E’ morto nel sonno Robert Redford: il divo del cinema aveva 89 anni - L'icona di Hollywood lascia un'eredità cinematografica indimenticabile ... Come scrive ilfattoquotidiano.it