Robert Redford l'uomo che detestava Hollywood ma che ebbe successo grazie al suo look all-american È morto Robert Redford. All'età di 89 anni nella sua casa nello Utah. Il Net lo definisce così nelle prime righe dell'obituary: L'incantatore del grande schermo diventato regista premio Oscar i cui film di successo hanno spesso aiutato l'America a dare un senso a se stessa e che, fuori dallo schermo, si è battuto per cause ambientali e promosso il movimento cinematografico indipendente centrato sul Sundance Festival. È morto "nel posto che amava circondato da coloro che amava" ha dichiarato Cindi Berger l'amministratore delegato della società pubblicitaria Rogers & Cowan Pmk.

Robert Redford l'uomo dal look all-american che detestava Hollywood. Una volta lo impiccarono con un manichino