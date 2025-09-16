Robert Redford l’Oscar che interpretava gli ideali della sua vita

Oltre a quella fisica, abbagliante e seducente, la vera grande bellezza di Robert Redford é consistita nel fatto, assolutamente inedito per un pianeta a sé come Hollywood cinico, interessato e corrotto, che è sempre riuscito ad interpretare al cinema tutti i suoi ideali politici, sociali ed umanitari. Da Come Eravamo ad A piedi nudi nel parco, Tutti gli uomini del Presidente, Tre giorni del Condor, La stangata, Il grande Gatsby, L’uomo che sussurrava ai cavalli, Leoni per agnelli, da I diari della motocicletta fino a La regola del silenzio, tutti i film e le interpretazioni di Redford hanno spesso aiutato l’America e il mondo a comprendere dove stessero andando. 🔗 Leggi su Formiche.net

