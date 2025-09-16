Robert Redford le cause della morte

Il mondo del cinema piange Robert Redford, leggenda di Hollywood ed emblema di un fascino che ha attraversato più di sei decenni. L’attore, regista e fondatore del Sundance Film Festival si è spento il 16 settembre 2025, all’età di 89 anni, nella sua casa sulle montagne dello Utah. La notizia, diffusa dal suo entourage, ha lasciato un senso di vuoto profondo tra fan e colleghi. . A comunicare la scomparsa è stata la sua portavoce Cindi Berger, che ha dichiarato: “ Robert Redford è morto nella sua casa di Sundance, circondato dalle persone che amava. Mancherà enormemente”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Robert Redford, le cause della morte

