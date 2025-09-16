Robert Redford | l’addio a un’icona del cinema

Si è spento nella sua residenza l'attore regista Robert Redford. Aveva 89 anni.

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

