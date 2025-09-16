Robert Redford la vita privata segnata da amori e tragedie

Webmagazine24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dietro lo sguardo magnetico e il carisma da star, Robert Redford ha vissuto una vita privata intensa, segnata da grandi passioni, lutti profondi e una costante ricerca di equilibrio lontano dai riflettori. Il suo primo grande amore fu Lola Van Wagenen, attivista e storica americana, sposata nel 1958. Un'unione durata quasi trent’anni, durante la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Robert Redford, che con la moglie Sibylle Szaggars aveva scelto di vivere lontano da Hollywood; Robert Redford, tra amori e tragedie familiari: i figli morti, i flirt dietro le quinte e chi sono le sue uniche due donne ufficiali; Robert Redford, chi è la moglie Sibylle Szaggars: con lui fino alla morte improvvisa.

robert redford vita privataRobert Redford, la vita privata segnata da amori e tragedie - Mai coinvolto in scandali o gossip, l'attore e regista ha preferito proteggere la sua sfera personale, anche nei momenti di maggiore notorietà ... Segnala adnkronos.com

robert redford vita privataVita privata di Robert Redford: quante mogli e figli ha avuto? - Robert Redford, una delle più grandi icone della storia del cinema, ha avuto una vita privata segnata da grandi passioni, profondi dolori e amori duraturi. Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Robert Redford Vita Privata