Robert Redford | La mia Africa e Proposta indecente tornano su Sky Cinema nel giorno della sua morte

Due film cult per rendere omaggio a uno degli attori simbolo di Hollywood, che ci mostra la doppia faccia della seduzione: quella scabrosa del potere e quella romantica dell'avventura. A noi scegliere il Redford che preferiamo. Sky Cinema dedica la prima serata di oggi a Robert Redford, scomparso poche ore fa, con un doppio appuntamento iconico in onda dalle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche in streaming su NOW. Si parte con Proposta indecente per proseguire con il cult La mia Africa. Un omaggio che parla al cuore di più generazioni e rimette al centro la stella gentile di Hollywood, quel golden boy che ha fatto sognare un po' tutti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robert Redford: La mia Africa e Proposta indecente tornano su Sky Cinema nel giorno della sua morte

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

La mia Africa: lo shampoo erotico di Robert Redford e Meryl Streep

La carriera e i film più celebri di Robert Redford. Da "La Stangata" a "La mia Africa" - Il lascito più duraturo è il Sundance Institute divenuto negli anni il punto di riferimento mondiale per il cinema indipendente ... Secondo tg.la7.it

Morto Robert Redford, la tv cambia programmazione: ecco i film che andranno in onda su Sky, Iris e La7 - Iniziano gli omaggi alla memoria di Robert Redford dopo la sua scomparsa avvenuta ad 89 anni. Segnala ilmattino.it