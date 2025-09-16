Robert Redford la foto con Gianni Minà e Fidel Castro | la storia

(Adnkronos) – Robert Redford e Gianni Minà, in compagnia di Fidel Castro. Sulla pagina facebook del giornalista scomparso il 27 marzo 2023, nella giornata della morte dell'attore viene pubblicata una foto che documenta un momento speciale. "Robert Redford, nei primi anni del Duemila, acquistò i diritti cinematografici 'Notas de viale' che Minà aveva acquisito anni

Robert Redford e Gianni Minà: la nascita del film “i diari della motocicletta” dal diario di che guevara - Un diario poco conosciuto di Ernesto Che Guevara diventa film grazie a Robert Redford e Gianni Minà, tra memoria storica, cinema e impegno sociale in America Latina ... Si legge su gaeta.it