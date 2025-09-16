In queste ore sono stati i personaggi celebri statunitensi che stanno ricordando Robert Redford: Jane Fonda, Meryl Streep, Ben Stiller, Antonio Banderas. Ma anche Trump ha avuto parole dolci per l'attore, nonostante gli antichi dissapori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Robert Redford, il ricordo commosso di Hollywood