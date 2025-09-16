Robert Redford il ricordo commosso di Hollywood

In queste ore sono stati i personaggi celebri statunitensi che stanno ricordando Robert Redford: Jane Fonda, Meryl Streep, Ben Stiller, Antonio Banderas. Ma anche Trump ha avuto parole dolci per l'attore, nonostante gli antichi dissapori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Robert Redford, il ricordo commosso di Hollywood - Appena diffusa la notizia della sua scomparsa, i social sono stati invasi da messaggi di cordoglio e ricordi commossi per Robert Redford ... Riporta cinematographe.it

robert redford ricordo commossoCon Robert Redford muore l'America capace di sognare e far sognare - Chi lo piange, piange la scomparsa di un intero mondo o, come scrisse il poeta della “favola bella che ieri ci illuse, che oggi ci illude” ... Secondo ilfoglio.it

