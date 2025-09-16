Robert Redford il ricordo commosso di Hollywood
In queste ore sono stati i personaggi celebri statunitensi che stanno ricordando Robert Redford: Jane Fonda, Meryl Streep, Ben Stiller, Antonio Banderas. Ma anche Trump ha avuto parole dolci per l'attore, nonostante gli antichi dissapori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: robert - redford
Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone
Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo
Morto il due volte premio oscar Robert Redford
Una breve lista fissa i momenti indimenticabili della storia artistica di Robert Redford, che va di pari passo con l'evoluzione del suo paese, l'America. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/16/robert-redford-i-10-film-del-mito-_98126824-ee97-459f-8 - X Vai su X
# **RIP to one of the all-time greatest movie stars, Robert Redford. ** - facebook.com Vai su Facebook
Il commosso saluto di Hollywood al “leone” Robert Redford; È morto Robert Redford: il ricordo indelebile di Cortona, dove fu amore a prima vista; Le prime immagini di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost si presenta al mondo.
Robert Redford, il ricordo commosso di Hollywood - Appena diffusa la notizia della sua scomparsa, i social sono stati invasi da messaggi di cordoglio e ricordi commossi per Robert Redford ... Riporta cinematographe.it
Con Robert Redford muore l'America capace di sognare e far sognare - Chi lo piange, piange la scomparsa di un intero mondo o, come scrisse il poeta della “favola bella che ieri ci illuse, che oggi ci illude” ... Secondo ilfoglio.it