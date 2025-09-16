Cinema in lutto per la scomparsa di uno dei giganti del XX secolo. È morto a 89 anni Robert Redford, leggenda del grande schermo che ha recitato in numerosi cult di vario genere, dimostrando ottima versatilità e distinguendosi dal western al thriller, passando per le commedie romantiche. Celebre il suo sodalizio con Sydney Pollack, che lo ha diretto in sette pellicole. Di recente aveva preso parte anche al Marvel Cinematic Universe, interpretando il villain Alexander Pierce sia in Captain America: The Winter Soldier sia, seppur per un cameo, in Avengers Endgame, sua ultima apparizione risalente al 2019. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Robert Redford, i 10 migliori film da guardare in streaming