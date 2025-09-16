Robert Redford film e carriera del due volte Premio Oscar

Robert Redford, attore, regista e padrino del cinema indipendente e fondatore di Sundance, è morto a 89 anni nello Utah. Il ragazzo d’oro di Hollywood, due volte vincitore del Premio Oscar, dopo essere diventato famoso negli anni ’60, è stato una delle più grandi star degli anni ’70 con film come ‘Il candidato’, ‘Tutti gli uomini del presidente’ e ‘Come eravamo’.  Ha interpretato l’astuto fuorilegge al fianco di Paul Newman in ‘Butch Cassidy’ del 1969, un successo al botteghino da cui hanno preso il nome il Sundance Institute e il festival di Redford. Concludendo quel decennio con l’Oscar come miglior regista per ‘Gente comune’ del 1980, che vinse anche il premio come miglior film nel 1980. 🔗 Leggi su Lapresse.it

