Robert Redford è morto nel sonno l' antidivo di Hollywood aveva 89 anni | l' attore premio Oscar era malato da tempo

Leggo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si spegne un Dio del cinema. Robert Redford è morto a 89 anni.  È stato uno dei più celebri attori hollywoodiani di tutti i tempi. Protagonista di film. 🔗 Leggi su Leggo.it

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

robert redford 232 mortoRobert Redford, come &#232; morto: la lunga malattia debilitante, le ultime ore del divo di Hollywood - Robert Redford, l'affascinante star del grande schermo diventato regista premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Secondo msn.com

robert redford 232 mortoAddio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood &#232; morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival” - E' morto all'età di 89 anni Robert Redford, uno degli attori e registi di maggior successo della storia del cinema internazionale ... Segnala superguidatv.it

