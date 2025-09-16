Robert Redford è morto nel sonno | aveva 89 anni

Leggo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Robert Redford: è morto a 89 anni.  È stato uno dei più celebri attori hollywoodiani del Novecento, protagonista di film come "La stangata" (1973),. 🔗 Leggi su Leggo.it

robert redford 232 morto nel sonno aveva 89 anni

© Leggo.it - Robert Redford è morto nel sonno: aveva 89 anni

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Robert Redford è morto, aveva 89 anni

Watergate, «gola profonda» è Mark Felt.

robert redford 232 mortoRobert Redford &#232; morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo - Era noto per la sua carriera di attore, regista e attivista ambientale. Lo riporta msn.com

robert redford 232 mortoRobert Redford &#232; morto, aveva 89 anni - New York, 16 settembre 2025 – Addio a una delle leggende del cinema americano: è morto Robert Redford. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Robert Redford 232 Morto