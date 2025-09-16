Robert Redford è morto nel sonno | aveva 89 anni
Addio a Robert Redford: è morto a 89 anni. È stato uno dei più celebri attori hollywoodiani del Novecento, protagonista di film come "La stangata" (1973),. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: robert - redford
Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone
Morto il due volte premio oscar Robert Redford
Robert Redford è morto, aveva 89 anni
Paul Newman and Robert Redford playing ping-pong during a break while filming Butch Cassidy and the Sundance Kid (1968) Pinterest - facebook.com Vai su Facebook
Watergate, «gola profonda» è Mark Felt.
Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo - Era noto per la sua carriera di attore, regista e attivista ambientale. Lo riporta msn.com
Robert Redford è morto, aveva 89 anni - New York, 16 settembre 2025 – Addio a una delle leggende del cinema americano: è morto Robert Redford. quotidiano.net scrive