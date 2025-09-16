Robert Redford è morto nel sonno a 89 anni | i ricordi più belli della leggenda di Hollywood

Robert Redford è morto nel sonno a ottantanove anni nella sua casa dello Utah. Per mezzo secolo ha incarnato il mito del cinema americano. Il mondo del cinema è in grave lutto per la perdita di Robert Redford, vera e propria leggenda di Hollywood che ha lasciato questa terra all’età di ottantanove anni. Era uno dei volti più amati dal pubblico, ma tutti lo ricorderanno anche per il grande impegno civile e lo stile unico. (Ansa Foto) – notizie.com Nel 2016 l’attore aveva annunciato il ritiro dalla recitazione, confermato poi nel 2018 dopo il film Le nostro anime di notte e Old Man & The Gun. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Robert Redford è morto nel sonno a 89 anni: i ricordi più belli della leggenda di Hollywood

