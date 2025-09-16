Robert Redford è morto a 89 anni | addio a un’icona del cinema americano

Si è spento a 89 anni nella sua casa nello Utah Robert Redford, attore, regista e produttore che per oltre mezzo secolo ha incarnato il mito del cinema americano. Con lui se ne va non solo uno dei volti più amati dal pubblico, ma anche un innovatore che ha saputo unire fascino da star e impegno civile. Dalla consacrazione con Butch Cassidy ai capolavori degli anni Settanta. Il successo mondiale arrivò nel 1969 con Butch Cassidy and the Sundance Kid, accanto a Paul Newman: il sorriso scanzonato e lo sguardo ribelle lo resero subito icona. Negli anni Settanta fu protagonista di film entrati nella storia come The Sting, Come eravamo con Barbra Streisand, I tre giorni del Condor e All the President’s Men, dove interpretò il giornalista Bob Woodward nello scandalo Watergate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Robert Redford è morto a 89 anni: addio a un’icona del cinema americano

