Robert Redford e la malattia | l'infezione all'orecchio e la poliomielite

Robert Redford è morto nel sonno a 89 anni. La sua vita non è stata facile. Alle luci dei riflettori si sono contrapposte vicende private drammatiche ma anche problemi di salute che lo hanno afflitto sin dall'infanzia: la poliomielite avuta da bambino e l'infezione all'orecchio che gli causò un abbassamento dell'udito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Una breve lista fissa i momenti indimenticabili della storia artistica di Robert Redford, che va di pari passo con l'evoluzione del suo paese, l'America. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/16/robert-redford-i-10-film-del-mito-_98126824-ee97-459f-8 - X Vai su X

# **RIP to one of the all-time greatest movie stars, Robert Redford. ** - facebook.com Vai su Facebook

Robert Redford morto, la malattia. L'infezione all'orecchio contratta durante un film: perse il 60% dell'udito; Robert Redford: i matrimoni, i due figli morti, l'infezione sul set che gli ha fatto perdere il 60% dell'udito e il patrimonio milionario; Robert Redford, la lunga malattia debilitante e i problemi all'orecchio: le ultime ore del divo di Hollywood.

Robert Redford e la malattia: l’infezione all’orecchio e la poliomielite - Alle luci dei riflettori si sono contrapposte vicende private drammatiche ma anche problemi di salute che lo hanno afflitto ... fanpage.it scrive

Robert Redford: i matrimoni, i due figli morti, l'infezione sul set che gli ha fatto perdere il 60% dell'udito e il patrimonio milionario - Robert Redford, l'affascinante star del grande schermo diventato regista premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Come scrive leggo.it