Robert Redford e il dramma dei figli morti | l’uomo oltre il mito di Hollywood

Los Angeles, 16 settembre 2025 – Se n’è andata un’altra leggenda di Hollywood: Robert Redford si è spento oggi, nel sonno, all’età di 89 anni. È scomparso nella sua casa dello Utah dove abitava ormai da tempo dopo una vita passata sotto i riflettori ma anche lacerata da grandi tragedie personali. Momenti difficili di cui lui ha parlato molto raramente, ma che certamente lo hanno segnato e non potrebbe essere altrimenti. Ma partiamo dall’inizio. Chi era Robert Redford. Charles Robert Redford Jr. nasce a Santa Monica, in California, il 18 agosto 1936. Cresciuto in una famiglia di origini modeste, sperimenta presto la fatica del lavoro e la severità di un’educazione tradizionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Robert Redford e il dramma dei figli morti: l’uomo oltre il mito di Hollywood

