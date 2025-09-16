Robert Redford dietro il sorriso due terribili lutti | Quel giorno ha perso tutto…

La biografia di Robert Redford è stata caratterizzata da una vita ricca di successi professionali e da una profonda connessione con la sua famiglia. Nel 1958, ha sposato Lola Van Wagenen, dando inizio a un’importante fase della sua vita personale. Purtroppo l’esistenza sulla Terra del famosissimo attore è stata segnata anche da due terribile lutti. Robert Redford, due lutti hanno segnato la sua vita. Dal primo matrimonio è nato Scott nel 1959. Purtroppo, la loro gioia è stata presto oscurata da una tragedia: Scott è morto improvvisamente due mesi dopo la nascita a causa di una sindrome letale infantile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Robert Redford, dietro il sorriso due terribili lutti: “Quel giorno ha perso tutto…”

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

E’ morto nel sonno Robert Redford: il divo del cinema aveva 89 anni @FQMagazineit - X Vai su X

- ROBERT REDFORD COLLECTION 1921 rende omaggio a un’icona senza tempo: Robert Redford, leggenda del cinema e sex symbol capace di incarnare fascino, ribellione e carisma. Un attore che ha acceso gli schermi con film indimenticabili come Butch - facebook.com Vai su Facebook

Le battaglie nascoste di Robert Redford; OLD MAN & THE GUN: storia di un rapinatore col sorriso… di Robert Redford; Robert Redford racconta il suo nuovo bandito (e gentiluomo).

Addio a Robert Redford, gigante di Hollywood e icona senza tempo: dal mito del cinema al Sundance, aveva 89 anni - Attore, regista, produttore e fondatore del Sundance, ha attraversato sessant’anni di cinema con eleganza e carisma ... Come scrive cosenzachannel.it

Addio a Robert Redford, il fuorilegge elegante che ha riscritto l’anima del cinema americano - Da «Tutti gli uomini del presidente» a «La mia Africa» ecco dieci film che hanno reso il premio Oscar Robert Redford uno dei giganti di Hollywood ... Si legge su panorama.it