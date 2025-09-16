Robert Redford | da Meryl Streep a Ron Howard le reazioni di Hollywood alla morte della leggenda del cinema

La morte di Robert Redford, avvenuta il 16 settembre all'età di 89 anni, ha suscitato dispiacere e tristezza tra amici e colleghi che hanno condiviso ricordi e omaggi. La morte di Robert Redford, avvenuta all'età di 89 anni, ha suscitato grande commozione nel mondo di Hollywood e tra le reazioni ci sono anche quelle di amici e colleghi come Meryl Streep e Ron Howard. Tra i commenti condivisi online c'è inoltre quello rilasciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del team del Sundance Institute e Film Festival, che l'attore aveva contribuito a fondare. La reazione di Meryl Streep e dei politici americani Meryl Streep, che aveva recitato con lui nel film La mia Africa, ha ricordato Robert Redford dicendo in un comunicato rilasciato alla stampa dopo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robert Redford: da Meryl Streep a Ron Howard, le reazioni di Hollywood alla morte della "leggenda del cinema"

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Amica da 65 anni, compagna di lavoro, legata a lui anche dall'attivismo per tante cause sociali, in primis la difesa dell'ambiente, Jane Fonda si dice molto scossa dalla morte di Robert Redford. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/16/jane-fonda-re - X Vai su X

È morto Robert Redford: l'attore e regista aveva 89 anni. Israele ha iniziato nella notte l'attacco di terra con carri armati, elicotteri e droni a Gaza City, dove Hamas tiene ancora prigionieri gli ostaggi. Per l'edizione completa del Tg2 tradotto in #LIS e per tutte le - facebook.com Vai su Facebook

La mia Africa: lo shampoo erotico di Robert Redford e Meryl Streep; È morto Robert Redford: l'attore e regista aveva 89 anni - Antonio Monda: Redford esaltava gli attori e le attrici con cui duettava; La mia Africa: lo shampoo sensuale di Robert Redford e Meryl Streep.

L'omaggio a Redford, da Trump a Meryl Streep - Colleghi, ammiratori famosi, amici di una vita, rappresentanti della politica (compreso il presidente americano Trump) e della società civile americana e non solo, hanno dedicato omaggi, condivisi ... Secondo ansa.it

Robert Redford, il ricordo di Hollywood: da Meryl Streep a Jane Fonda - Robert Redford ci ha lasciati nella sua casa tra le montagne dello Utah che tanto amava, circondato dalla sua famiglia. Da ciakmagazine.it